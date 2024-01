Delegazione egiziana a Washington in cerca di finanziamenti

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 GEN - Una delegazione di alto livello del governo egiziano è arrivata a Washington per sollecitare l'attuazione del programma di prestiti concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) e da tempo in battuta d'arresto, e per esplorare la possibilità di un prestito aggiuntivo per il Paese, colpito da una crescente crisi economica. Lo riporta il sito Ahramonline.La delegazione incontrerà la segretaria del Dipartimento del Tesoro americano Janet Yellen e l'amministratore delegato del Fmi Kristalina Georgieva. La visita della delegazione, di cui fa parte anche il governatore della banca centrale egiziana, potrebbe includere anche un incontro con la Banca Mondiale per mobilitare maggiori finanziamenti diretti principalmente al settore privato.Nel dicembre 2022 il Fmi ha approvato un accordo con l'Egitto e consegnato al Paese una prima tranche del valore di 347 miliardi di dollari. Da allora, il programma non ha visto progressi tangibili e l'Egitto ha mancato le prime due revisioni previste a marzo e settembre 2023. (ANSAmed).

