Egitto elabora la sua strategia di crescita economica e sociale

Il governo egiziano ha presentato il progetto di ricerca basato sull'orientamento strategico dell'economia del Paese nel terzo mandato presidenziale di Abdel Fattah El-Sisi, che ha vinto le elezioni nelle scorse settimane per il terzo e ultimo suo mandato dal 2024 al 2029.



Il documento di ricerca include 8 orientamenti strategici che si basano su piani elaborati con una serie di esperti di diversi settori, spiega Egypt Today, che puntano a obiettivi ambizioni del Paese da raggiungere entro il 2030, secondo quanto afferma un comunicato del Governo, per il quale il documento è stato preparato dal Centro di Informazioni e di Sostegno alle Decisioni (Idsc).



Il programma prevede le direzioni economiche e le direzioni settoriali e sociali che possono sostenere la direzione di rinascimento dell'economia egiziana. Il documento, ha rilevato il primo ministro Mostafa Madbouli, ha preso in considerazione i conflitti he stanno colpendo diverse zone del mondo, in particolare la guerra in Medio Oriente, ma anche le possibili nuove crisi di pandemia. Mabdouli ha anche sottolineato che l'ambizione del governo nel coinvolgere esperti e specialisti nel costruire le nuove politiche pubbliche puntano a mettere al lavoro le loro esperienze su tutti i settori da affrontare con riforme e sviluppo. Il documento punta infatti a politiche che creino un rinascimento economico, basato sulla produzione locale e nell'aumento della resistenza dell'economia egiziana di fronte a eventuali crisi. Le politiche puntano a ulteriori sforzi del governo per migliorare la vita di milioni di egiziani, diffondendo la diffusione di crescita economica nella società, portando a una vita di livello accettabile pet tutti i cittadini. Nel documento di programma emerge anche l'obiettivo di uno sviluppo regionale bilanciato, consolidando l'attività dell'Egitto nell'economia internazionale, e migliorando lo sviluppo del capitale umano. Inoltre il programma include l'aumento della partecipazione delle donne, dei giovani e degli egiziani che vivono all'estero per una nuova base di sviluppo economico per i prossimi anni. Le direzioni strategiche partono dal primo obiettivo che è il raggiungere una forte, sostenibile e bilanciata crescita economica del Paese dal 6 all'8%. Il secondo punto si riferisce all'adottare politiche nazionali verso una stabilità economica del Paese, puntando su una stabilità dei prezzi, sulla disciplina fiscale, sul piazzare il debito pubblico su percorsi sostenibili dal paese. Il documento punta a che a un aumento dell'arrivo di moneta straniera nel Paese da cittadini che sono all'estero arrivando a 300 miliardi di dollari entro la fine del 2030, una cifra tre volte superiore all'attuale esistente. Il Governo punta anche a introdurre piani e strategie che sostengano lo sviluppo di settori economici già principali per il Paese.



Il quarto punto si dedica al sostegno alla ricerca economica per sviluppare la crescita dell'Egitto, accelerando la transizione verso lo sviluppo tecnologico dell'industria e muovendosi verso una economia verde. La quinta direzione è di proseguire gli investimenti sui bisogni principali del popolo, partendo dalla scuola e dalla sanità. Secondo la ricerca bisogna anche rafforzare il ruolo internazionale dell'Egitto, portando al massimo l'attività del Canale di Suez e rafforzando il ruolo del Paese nel trasporto dei prodotti, continuando le strategie di partnership internazionali. Nel settimo consiglio c'è il rafforzamento della partecipazione dei giovani come pilastri per lo sviluppo contemporaneo e nell'ottavo punto si consiglia il ruolo attivo degli egiziani che vivono all'estero come pilastro internazionale della crescita del Paese. Il documento sarà presentato al dialogo pubblico in Egitto che si svolgerà nei prossimi due mesi con gli esperti in vari convegni di partecipazione dei cittadini e verrà inviato ad altri economisti del Paese per coinvolgerli nelle direzioni da percorrere.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA