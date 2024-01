Tunisia, a società cinese l'appalto per il nuovo ponte di Biserta

TUNISI - Una società cinese, la "Sichuan Road and Bridge Group" (Srbg), ha vinto la gara d'appalto per completare la sezione principale del progetto del nuovo ponte di Biserta. Lo ha reso noto il ministero tunisino delle Infrastrutture e dell'Edilizia abitativa in un comunicato, precisando che i lavori inizieranno nel primo trimestre del 2024.



Per completare il ponte saranno necessari 38 mesi per la parte centrale e 27 mesi per i lavori di collegamento tra strade e svincoli al ponte, che saranno affidati a imprese tunisine.



Secondo il ministero, il ponte principale lungo 2.070 metri è progettato con una tecnica mista, in struttura metallica e in cemento e sarà composto da tre campate centrali, con un'altezza di 56 metri sopra il livello dell'acqua, il che consentirà la navigazione di tutti i tipi di imbarcazioni. Il costo totale del progetto è stimato in 250 milioni di euro, finanziati dalla Banca europea di investimenti (Bei) e dalla Banca africana di sviluppo (Bad).



Per quanto riguarda i collegamenti al ponte, le due sezioni saranno realizzate da imprese tunisine. La prima fase riguarda i lavori di collegamento tra il sud e l'ovest della regione attraverso la realizzazione di un'autostrada lunga 4,7 km dotata di 3 svincoli all'incrocio tra la strada statale 8 e l'autostrada A4. Un'autostrada che costituisce il punto di partenza del progetto dall'ingresso del polo tecnologico fino all'ingresso della città di Menzel Abderrahmane, mentre il terzo tratto, in direzione nord, consiste nella costruzione di un'autostrada di 2,7 km con la costruzione di uno svincolo sulla strada nazionale 11 che porta a Menzel Bourguiba.





