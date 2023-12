Tunisia: Saied, l'acciaieria El Fouladh non è in vendita

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied ha dichiarato martedì, nel corso di una visita all'acciaieria El Fouladh a Menzel Bourguiba, nel governatorato di Biserta, che "lo Stato tunisino non venderà l'acciaieria e che sarà redatto un testo giuridico per consentire all'impresa di beneficiare dell'afflusso di centinaia di migliaia di tonnellate di rottami sparsi ovunque perché ritorni alla produzione".



Durante un incontro con alcuni funzionari dell'acciaieria di cui la presidenza dà atto in un video, Saied ha sottolineato "l'esistenza di una persona e di una rete intorno a lui, legata ad ambienti stranieri, che vogliono portare questa istituzione alla bancarotta e poi svenderla, attraverso l'acquisizione di rottami e appalti nel settore dei metalli, e cercare di sostituire lo Stato in questo settore".



Il presidente ha criticato l'intenzione di vendere l'acciaieria nel 2017 a un soggetto straniero sulla base di una partnership strategica e della formazione di comitati per riparare la fabbrica, ma il cui vero scopo è "mandare in bancarotta la fabbrica e sabotarla per venderla", ha affermato Saied, secondo cui la sospensione delle attività della fonderia dal 2003 mira a ridurre la produzione della fabbrica fino al fallimento.



Saied ha spiegato ai dirigenti degli stabilimenti che ha incontrato la storia dell'acciaieria, che esportava ferro in Europa e negli Stati Uniti. La fabbrica ha anche esportato ossigeno industriale e ha realizzato grandi profitti per la Tunisia durante la costruzione dello Stato nazionale, ha ricordato. Fondata nel 1962, la società siderurgica tunisina "El Fouladh" ha iniziato la produzione nel 1965. È considerata una delle fabbriche più importanti della Tunisia dal punto di vista metallurgico e siderurgico, poiché la maggior parte delle ferrovie tunisine sono state realizzate in questa fabbrica, che produce anche numerosi pezzi di ricambio utilizzati in vari settori. Negli ultimi due decenni l'impianto ha tuttavia subito un notevole declino a causa di numerosi problemi.





