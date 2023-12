Lavrov a Tunisi, import da Russia aumentato del 67%

TUNISI - Il volume delle importazioni tunisine dalla Russia nei primi dieci mesi del 2023 è aumentato del 67,3% rispetto al 2022. Lo annuncia il ministero tunisino degli Esteri in un comunicato diffuso in occasione della visita a Tunisi del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, precisando che tale visita "mira a intensificare il dialogo politico e la cooperazione economica tra i due Paesi".



I principali prodotti importati dalla Russia sono il petrolio greggio, il gas naturale liquefatto, i cereali e i fertilizzanti, mentre i principali prodotti esportati in Russia sono frutta e verdura, manufatti e prodotti agricoli.



Il ministero sottolinea come gli scambi tra i due Paesi sono attivi anche nei settori del turismo e dell'istruzione. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale tunisino del turismo (Ontt), alla fine di ottobre 2023 la Tunisia ha accolto circa 21.506 turisti russi. Per quanto riguarda la cooperazione nell'istruzione superiore, la Russia ospita attualmente circa 2.000 studenti tunisini. Il governo russo ha deciso di finanziare 60 borse di studio per studenti tunisini per l'anno accademico 2024-2025.



Tunisia e Russia aspirano a rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dell'istruzione, dei trasporti, dei media e della cooperazione decentralizzata attraverso progetti di gemellaggio tra le città dei due paesi, afferma il comunicato secondo quanto riferisce la Tap.



Il ministero ricorda che le relazioni diplomatiche tra Tunisia e Russia risalgono all'11 agosto 1956, dopo che l'Unione Sovietica riconobbe l'indipendenza della Tunisia. L'istituzione di consultazioni politiche bilaterali periodiche, lo scambio di visite di funzionari ministeriali e parlamentari e la diversificazione dei campi di cooperazione hanno contribuito a rafforzare nel tempo i legami tra i due Paesi. Nell'ambito degli sforzi compiuti per consolidare le relazioni di cooperazione, è stata istituita una commissione congiunta la cui settima sessione si è tenuta nell'aprile 2019 a Tunisi. L'ottava sessione della Commissione mista tunisino-russa è prevista per il 2024 in Russia. La cooperazione economica tra i due paesi ha ricevuto nuovo impulso, in particolare in seguito alla firma dell'accordo tra l'Unione russa degli industriali e degli imprenditori e la Confederazione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla creazione del Consiglio d'impresa russo-tunisino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA