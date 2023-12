Via libera a sostegno finanziario Ue da 150 mln a Tunisi

BRUXELLES - L'Unione europea e la Tunisia concordano un programma da 150 milioni di euro per sostenere il Paese nordafricano. L'obiettivo è quello di supportare gli sforzi del governo tunisino per rilanciare l'economia, in particolare migliorando la gestione delle finanze pubbliche e il clima per le imprese e gli investimenti. Lo annuncia la Commissione Ue spiegando che tale sostegno finanziario europeo fa parte del Memorandum d'intesa per un partenariato strategico e globale firmato tra l'Unione europea e la Tunisia a Tunisi il 16 luglio 2023.



"Nell'ambito del primo pilastro del Memorandum d'intesa sulla stabilità macroeconomica, questo programma sarà attuato attraverso il sostegno al bilancio. Si tratta di un trasferimento finanziario diretto dall'Unione europea al Tesoro tunisino per sostenere il governo tunisino nei suoi sforzi per promuovere una crescita economica stabile e inclusiva a beneficio dei suoi cittadini", spiega la Commissione. "L'Ue e la Tunisia restano determinate a lavorare insieme per l'attuazione concomitante dei cinque pilastri del Memorandum d'intesa e per affrontare le sfide comuni in uno spirito di solidarietà, rispetto reciproco e partenariato paritario", aggiunge l'esecutivo di Bruxelles.





