Tunisia: prevista produzione di 210 mila tonnellate olio d'oliva

(ANSAmed) - TUNISI, 15 DIC - La Tunisia stima di produrre per la prossima stagione circa 210mila tonnellate di olio d'oliva, a partire da un dato di 1,05 milioni di tonnellate di olive raccolte alla data del 7 dicembre scorso.Sono le previsioni fornite dall'Ufficio Nazionale dell'Olio tunisino (Onh) che indica anche un aumento del prezzo delle olive del 48% alla stessa data. Le stime sulla produzione di olive registrate sono simili a quelle pubblicate nella stagione precedente, sottolinea l'Onh, aggiungendo che questi dati sono stati diffusi nel momento in cui i ministeri dell'Agricoltura e del Commercio hanno annunciato la messa in commercio di 10.500 tonnellate di olio extra vergine di oliva per la vendita al dettaglio ai consumatori ad un prezzo preferenziale di 15 dinari al litro, a partire dal 15 dicembre, 2023, per salvaguardare il potere d'acquisto dei consumatori. La regione del centrovest (Sidi Bouzid, Kairouan e Kasserine) è in testa alla produzione nazionale, con 74mila tonnellate di petrolio, pari al 35%. Si stima che la regione del Sud contribuisca per il 28% alla produzione nazionale, mentre le regioni del Nord e del Centro rappresentano ciascuna il 18%. Il tasso di estrazione di olio nella prima settimana di dicembre 2023 è stato compreso tra l'11% e il 25%. Il numero dei frantoi attivi dal 23 ottobre al 7 dicembre è stato di circa 930, contro i 799 della stagione precedente. Le operazioni di raccolta fino al 7 dicembre hanno registrato un tasso di avanzamento pari a circa il 28%, rispetto al 35% dello stesso periodo della stagione precedente con i prezzi delle olive aumentati di quasi il doppio. (48% durante la prima settimana di dicembre, rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione). (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA