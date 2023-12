Tunisia: prestito da 82 milioni euro per riutilizzo acque reflue

TUNISI - Il consiglio di amministrazione del Gruppo della Banca africana di sviluppo ha approvato un prestito di 81,9 milioni di euro alla Tunisia per l'attuazione del progetto di miglioramento della qualità delle acque reflue trattate per la costruzione della resilienza climatica. Lo annuncia lo stesso gruppo sul proprio sito riferendosi ad una riunione tenutasi ad Abidjan il 6 dicembre.



Il progetto, da realizzarsi nel periodo 2024-2028, migliorerà il trattamento delle acque reflue per renderlo conforme agli standard per il loro riutilizzo, si legge in una nota. Il progetto migliorerà inoltre il trattamento e le prestazioni energetiche attraverso il rinnovamento delle apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche e l'uso dell'energia solare fotovoltaica in 19 impianti di trattamento delle acque in 11 governatorati del Paese. Contribuirà inoltre a migliorare l'equilibrio idrico, a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e a migliorare la qualità della vita di oltre 670.000 persone.

"Questo progetto è un esempio importante del nesso acqua-energia-agricoltura migliorando le acque reflue trattate per l'agricoltura e riducendo i costi energetici utilizzando l'energia solare", ha affermato Malinne Blomberg, vicedirettore generale della Banca africana di sviluppo per la regione del Nord Africa. "Utilizzando una risorsa non convenzionale e non dipendente dal clima, questo progetto darà un contributo attivo alla sicurezza alimentare (aumento della produzione di olive, datteri e altri frutti e foraggio per aumentare la produzione di animali, latticini e carne) in un contesto di siccità, scarsità di risorse idriche e inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari sul mercato internazionale", ha spiegato Belgacem Ben Sassi, coordinatore regionale per l'acqua e i servizi igienico-sanitari della Banca africana di sviluppo.

Oltre 3.000 ettari di terreno agricolo intorno agli impianti di trattamento delle acque coinvolti verranno seminati utilizzando l'acqua trattata. Il progetto creerà circa 200 posti di lavoro temporanei diretti (di cui il 20% per le donne), 50 posti di lavoro diretti permanenti (di cui il 30% per le donne) e 1.000 posti di lavoro indiretti, il 35% dei quali saranno femminili.

Questo nuovo finanziamento costituisce la terza operazione della Banca nel settore dell'igiene urbana a beneficio dell'Ufficio Nazionale dell'Igiene Urbana (Onas) della Tunisia. Porta l'importo totale degli impegni nel settore dell'acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari a oltre 400 milioni di euro dal 2011. Tutte queste operazioni hanno contribuito a migliorare l'accesso delle persone, soprattutto quelle delle regioni svantaggiate, all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, promuovendo nel contempo la riutilizzo delle acque reflue depurate, in particolare in agricoltura.