Giordania, al via la conferenza sulla blue economy ad Aqaba

ROMA - Ha preso il via ad Aqaba in Giordania la conferenza nazionale sulla blue economy, organizzata dal Business Development Center in collaborazione con l'Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba (Aseza).



La conferenza, della durata di due giorni, affronta il tema cruciale dell'equilibrio tra sviluppo economico e conservazione dell'ambiente marino e si occupa delle sfide e delle opportunità dell'economia regionale. L'obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile e il successo nel campo dell'economia blu. Ayman Suleiman, Commissario per l'Ambiente di Aseza, ha sottolineato l'impegno dell'autorità nell'intrecciare lo sviluppo della comunità con la sostenibilità delle risorse, allineandosi alle trasformazioni economiche. Ha evidenziato l'importanza dell'economia blu, che si rivolge agli oceani e ai mari per le risorse economiche, turistiche e alimentari.



Suleiman ha quindi espresso la visione di espandersi in altri settori a sostegno dell'economia blu, offrendo ai giovani opportunità di lavoro.

Infine, ha sottolineato l'importanza di programmi di formazione che consentano di realizzare idee pratiche e di tradurle in realtà, sottolineando un approccio lungimirante al coinvolgimento della comunità e alla vitalità economica.