Lanciato in Tunisia un progetto Unesco-Ue sul turismo

(ANSAmed) - TUNISI, 07 DIC - La Tunisia ha lanciato l'iniziativa 'Strada del Patrimonio Mondiale dell'Unesco', finanziata dall'Unione Europea, il cui obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e di civiltà e salvaguardare il patrimonio materiale e immateriale attraverso lo sviluppo di nuovi itinerari turistici.



All'evento di lancio hanno partecipato il ministro del Turismo e dell'Artigianato, Mohamed El Moez Belhassine, l'ambasciatore dell'Ue in Tunisia Marcus Cornaro e l'ambasciatore tedesco a Tunisi Peter Prügel. Il progetto si inserisce all'interno del programma 'Destinazione Tunisia', finanziato dall'Ue e dal ministero federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico nell'ambito del progetto Promozione del turismo sostenibile portato avanti dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale.



Belhassine ha sottolineato l'importanza del progetto per lo sviluppo del settore turistico e la diversificazione dei prodotti e la necessità di aumentare gli sforzi per valorizzare la destinazione Tunisia. L'iniziativa, come quella già avviata del 'Viaggio Culinario Tunisino', rilancerà l'attività economica in varie regioni e aprirà nuove prospettive occupazionali per i giovani nel tentativo di garantire una stagione turistica tutto l'anno. Il ministro ha illustrato l'attuazione di un programma promozionale basato sulla digitalizzazione per far luce sul progetto. A questo scopo è stata realizzata una piattaforma che definisce itinerari turistici per agenzie di viaggio, guide turistiche, albergatori. (ANSAmed).





