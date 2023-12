In Medio Oriente sale la domanda sugli edifici a zero emissioni

(ANSAmed) - NAPOLI, 7 DIC - Una forte richiesta di edifici sostenibili sta crescendo nel Medio Oriente e in Africa, dove però una mancanza di conoscenze nel settore e alti costi iniziali dei progetti stanno rallentando le infrastrutture nelle regioni per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni. Lo spiega il sito The National che spiega come gli abitanti e gli investitori nell'immobiliare verde in Medio Oriente e Africa sono saliti negli ultimi anni, in maniera più forte della media mondiale, fino al 51%, come spiega il Royal Institute of Chartered Surveyors (Rics) in una relazione.



"Il report internazionale del Rics - spiega la presidente dell'istituto Tina Paillet - mostra nel 2023 che la domanda di chi cerca casa e degli investitori nel settore verde sta crescendo nelle due zone ma mentre aumenta la domanda, gli edifici devono dimostrare un valore su diversi livelli per superare la barriera economica iniziale della loro costruzione".



L'Arabia Saudita, il Paese più ricco del mondo arabo, sta costruendo Neom, un progetto da 500 miliardi di dollari sul Mar Rosso, mentre gli Emirati, il Qatar e l'Oman stanno avviando iniziative commerciali e residenziali concentrandosi sulla diversificazione delle loro economie. Arabia Saudita e Emirati Arabo puntano a una emissione di inquinanti zero entro, rispettivamente, il 2060 e il 2050.



Nelle aree di Medio Oriente e Africa circa tre quinti dei partecipanti a un sondaggio hanno risposto che la domanda degli investitori per gli edifici verdi è in forte salita, visto che gli investitori puntano sul fatto che le credenziali green di un edificio ha un impatto significativo sul valore in capitale di una proprietà, mentre un quinto di chi ha risposto al sondaggio pensa che i fattori green rendono più cari gli affitti. Nelle due aree anche l'efficienza dell'acqua costituisce una delle maggiori priorità tra gli abitanti: circa il 40% dei partecipanti al sondaggio dicono che ridurre i consumi di acqua è un fattore sostanziale della costruzione di edifici sostenibili in luoghi che vivono la scarsità di acqua. Altri aspetti essenziali nel sondaggio sono l'ambiente interno altrettanto verde, la qualità dell'aria e i confort termali, con il 37% che li cita, come pure considerata è la gestione dei rifiuti.



"Le sfide per implementare le pratiche verdi - spiega Paillet - includono una combinazione di informazioni insufficienti sull'immobiliarismo verde da parte degli investitori. Il primo passo per creare una infrastruttura sostenibile nell'area partono dalle politiche che puntano all'obiettivo di zero emissioni, per sviluppare gli standard green che possiamo misurare e gestire". (ANSAmed).





