Profumo, Ue ha occasione per leadership transizione energetica

(ANSAmed) - MILANO, 06 DIC - "Nel corso degli ultimi anni lo scenario macroeconomico è stato sconvolto da eventi straordinari, la pandemia, la guerra in Ucraina, le tensioni tra Cina e Taiwan e la guerra in Medio Oriente. L'Europa ha una occasione unica per riaffermare la sua leadership sui temi della sostenibilità e della transizione energetica".



Così il presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo e dell'Acri, Francesco Profumo, nel corso della presentazione del rapporto Med & Italian Energy Report, realizzato dal Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, precisando che "l'unico modo di affrontare il tema della transizione energetica è quello di collocarlo nell'area Euro-Mediterraneo" "Questo - ha sottolineato ancora - è il quinto rapporto. Questa continuità ci consente di fare alcuni ponti rispetto al passato e al futuro".



(ANSAmed).





