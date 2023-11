Tunisia: lanciato un fondo per l'occupazione insieme all'Onu

TUNISI - Sostenere gli sforzi per l'occupazione, finanziare e accompagnare i giovani imprenditori locali, nell'ambito del partenariato tra le Nazioni Unite e la Tunisia. Questi gli obbiettivi del Fondo fiduciario multipartner per la gioventù e l'occupazione, lanciato nel corso di una conferenza tenutasi al Palazzo Dar Dhiafa di Cartagine, che ha visto riuniti numerosi ministri, oltre al coordinatore residente delle Nazioni Unite Arnaud Peral e all'ambasciatore dei Paesi Bassi in Tunisia, Josephine Barbara Frantzen.

Nel suo discorso di apertura, pronunciato a nome del primo ministro Ahmed Hachani, il ministro degli Affari sociali Malek Zahi ha affermato che il lancio del fondo conferma gli sforzi volti a rafforzare il partenariato tra la Tunisia e le Nazioni Unite, sottolineando l'importanza di questa iniziativa nel sostenere gli sforzi dello Stato per creare posti di lavoro e ridurre la disoccupazione sviluppando meccanismi per sostenere i giovani imprenditori e finanziare i loro progetti. Da parte sua, il Coordinatore residente delle Nazioni Unite in Tunisia ha rimarcato che l'organizzazione continua a sostenere la Tunisia come partner strategico, in particolare nel campo dell'empowerment economico, osservando che una più stretta cooperazione tra le due parti contribuisce al raggiungimento dell'integrazione, della pace sociale e dello sviluppo a livello locale e regionale. Peral ha invitato Paesi e donatori internazionali ad aderire a questa iniziativa unica. Sono poi intervenuti Abdelmonem Belati, ministro dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca, Amal Belhaj Moussa, ministra delle Donne, della Famiglia, dei Bambini e degli Anziani, Hayet Ketat Guermati, ministra della Cultura, e Mounir Ben Rjiba, Segretario di Stato presso il ministero degli Esteri che hanno sottolineato gli sforzi dello Stato per realizzare progetti di empowerment economico e di riduzione della disoccupazione e elogiato questa iniziativa, che si inserisce nel contesto del sostegno agli sforzi nazionali per promuovere l'occupazione.

Diversi altri Stati hanno espresso la volontà di partecipare a questo progetto, secondo i rappresentanti dell'Onu.