Marocco: 20 milioni da Bers per sostenere pmi guidate da donne

(ANSAmed) - ROMA, 29 NOV - La Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha concesso al Marocco 20 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese guidate da donne.



Il progetto mira a promuovere l'imprenditoria femminile e la partecipazione alle attività commerciali migliorando il loro accesso ai finanziamenti e alla consulenza attraverso linee di credito dedicate e programmi di assistenza tecnica su misura, ha sottolineato la Bers in un comunicato stampa, aggiungendo che il programma sosterrà l'accesso ai finanziamenti per le Pmi guidate da donne nelle regioni colpite dal terremoto dell'8 settembre 2023. Il prestito sarà accompagnato da un programma di cooperazione tecnica per fornire supporto tecnico attraverso la formazione del personale, il potenziamento delle capacità interne e lo sviluppo delle competenze per comprendere e servire meglio le esigenze finanziarie delle Pmi guidate da donne, finanziato dall'Unione Europea, ha osservato la stessa fonte.



Nell'ambito della risposta della Bers al terremoto di Al Haouz, il Fondo speciale per gli azionisti della Banca finanzierà il rischio di prima perdita dedicato alle Pmi gestite da donne situate nelle regioni colpite. Si tratta di una delle prime operazioni di un pacchetto di interventi del valore di 250 milioni di euro, dal 2023 al 2025, annunciato il mese scorso per ricostruire l'economia del Marocco nelle regioni colpite dal terremoto. (ANSAmed).





