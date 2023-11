L'Ue eroga 15 milioni di euro in aiuti per Siria e Libano

(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - La Commissione ha annunciato 15 milioni di euro di aiuti umanitari per le persone più vulnerabili in Siria e in Libano, compresi i rifugiati. Di questi fondi, 11,5 milioni di euro sono destinati alla Siria e 3,5 milioni di euro al Libano. Questi fondi copriranno gli aiuti alimentari e supporto per l'acqua, le strutture igienico-sanitarie e l'igiene a coloro che ne hanno più bisogno.



Il finanziamento arriva in un momento in cui la recente escalation di violenza in Medio Oriente sta colpendo sempre più paesi come la Siria e il Libano, che stanno già affrontando livelli crescenti di povertà, conflitti, insicurezza alimentare, sfollamenti ed epidemie. "Mentre le crisi si moltiplicano e i bisogni raggiungono livelli record, l'Ue rimane impegnata ad alleviare le sofferenze umane ovunque si verifichino, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Con questo nuovo finanziamento, ci assicureremo di aiutare i siriani all'interno e all'esterno del Paese, nonché i rifugiati e i libanesi in difficoltà", ha detto il commissario per le Crisi Janez Lenarcic. (ANSA).





