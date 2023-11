Giordania: accordo per migliorare i servizi alle start-up

(ANSAmed) - ROMA, 21 NOV - Un accordo per migliorare i servizi forniti alle startup è stato firmato dall'autorità della Zona speciale economica di Aqaba (Aseza) e il progetto 'Entrepreneurship for Sustainable Economic Development and Employment', realizzato con il ministero tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Lo scrive l'agenzia Petra.



L'accordo mira a creare un ambiente favorevole all'innovazione e alla crescita, costruendo un sistema integrato a sostegno di queste imprese. Durante la cerimonia per la firma, presieduta dal ministro dell'Economia Digitale e dell'Imprenditoria Ahmed Hanandeh e dal presidente di Aseza, Nayef Fayez, alla presenza di istituzioni e fornitori di servizi pubblici e privati della comunità locale, è stata annunciata anche la creazione di una rete imprenditoriale di Aqaba.



