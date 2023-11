Conclusa ad Hammamet la prima edizione Salone agroalimentare

TUNISI - "Rafforzare lo scambio di competenze e la cooperazione internazionale per garantire la sicurezza alimentare e affrontare la carenza e lo - stress idrico che minacciano diversi paesi a causa del cambiamento climatico".



Sono le conclusioni dei partecipanti al primo Salone Internazionale dell'Agroalimentare 'Agrobusiness Medafrica Expo', tenutosi dal 16 al 18 novembre 2023 alla Medina di Yasmine Hammamet, su iniziativa della Camera di Commercio di Tunisi.



I professionisti dell agroalimentare, tunisini e stranieri, in cerca di partnership vincenti, ritengono che il raggiungimento della sicurezza alimentare sia una grande sfida che i paesi africani devono affrontare insieme, si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori che evidenzia anche l'importanza di aumentare il numero di eventi e forum volti a sensibilizzare sull'importanza di questa sfida e la necessità di sviluppare la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale per contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare in tutti i Paesi del continente.



Secondo la stessa fonte, durante la fiera, si sono svolti 300 incontri business-to-business. All'evento hanno preso parte più di 200 espositori tunisini e stranieri provenienti da 17 paesi arabi, africani, europei e americani.



La seconda edizione di questo evento si terrà nell'autunno del 2024 a Yassmine Hammamet, con l'obiettivo di fare della Tunisia un luogo d'incontro annuale per scambi sui nuovi sviluppi nel settore agroalimentare e sulle prospettive di cooperazione internazionale in questo campo, secondo gli organizzatori.