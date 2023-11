'Israele rimanda migliaia di lavoratori palestinesi a Gaza'

GAZA - Israele ha iniziato a rimandare nella Striscia di Gaza "migliaia" di lavoratori palestinesi. Lo hanno constatato i giornalisti dell'Afp e un funzionario palestinese. "Migliaia di lavoratori che erano rimasti bloccati in Israele dal 7 ottobre", il giorno dell'attacco di Hamas sul suolo israeliano che ha scatenato la guerra, "sono stati riportati" a Gaza, ha detto Hicham Adwan, responsabile dei valichi di frontiera di Gaza. Secondo le autorità israeliane, circa 18.500 palestinesi avevano un permesso di lavoro in Israele quando è scoppiata la guerra.



I lavoratori sono stati fatti scendere da autobus vicino a Gaza e sono entrati a piedi nel confine meridionale dell'enclave attraverso il valico di frontiera di Kerem Shalom, scrive il quotidiano Times of Israel. I gruppi per i diritti umani sostengono che ai lavoratori sono stati revocati i permessi e ogni traccia del loro status è stata cancellata dai registri, lasciandoli vulnerabili e in un limbo legale. Alcuni di coloro che sono già entrati a Gaza dicono di essere stati trattenuti a Ofer, un centro di detenzione gestito da Israele in Cisgiordania. Secondo il racconto di uno di loro al Times of Israel, Mohammed Shalaya, il trattamento è stato pessimo nei primi 5-6 giorni, ma le condizioni sono poi migliorate. Shalaya racconta di aver lavorato in una cava nel nord di Israele.



Secondo la sua testimonianza, lui e gli altri lavoratori sono stati costretti a consegnare soldi, cellulari e le carte d'identità dopo essere stati detenuti e non hanno riavuto i loro beni prima di essere abbandonati vicino a Gaza.