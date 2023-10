Marocco: al via gli aiuti per ricostruzione dopo terremoto

RABAT - A partire dal primo novembre cominceranno ad arrivare i contributi per i terremotati del Marocco. Si tratta di aiuti economici per ricostruire le case distrutte e di assegni a sostegno delle famiglie più colpite. Il premier Aziz Akhannouch ha riunito la Commissione interministeriale per il programma di ricostruzione e sotto la spinta di re Mohammed VI ha stabilito che i contributi saranno concessi in quattro rate a partire dal 1 novembre, con un primo pagamento di 20.000 dirham, pari a 2 mila euro circa. Tocca alle famiglie presentare la pratica relativa all'autorizzazione alla ricostruzione che dovrà essere valutata e approvata dagli enti locali.



Inoltre è stato approvato il via libera alla prima tranche di aiuti finanziari, fissati in 2.500 dirham al mese (250€ circa) per un anno, a favore delle famiglie le cui case sono crollate totalmente o parzialmente. Continua comunque il lavoro dei tecnici e delle commissioni di provincia che esaminano le richieste di aiuto. E valutano lo stato di avanzamento in vista della ricostruzione e riabilitazione di scuole, centri sanitari locali, moschee, zaouïa, mausolei e del rafforzamento dei monumenti storici.



Per il settore agricolo, dal 25 ottobre verrà avviata un'operazione di distribuzione dell'orzo a beneficio degli agricoltori delle zone colpite dal disastro, con l'obiettivo di ripristinare il patrimonio nazionale, nonché di avviare lavori di ripristino degli impianti idro-agricoli nelle aree irrigue di piccole e medie dimensioni.