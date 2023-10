In Tunisia lanciato progetto Ue 'Savoirs éco'

(ANSA) - TUNISI, 18 OTT - Promuovere un dibattito pubblico aperto e costruttivo tra decisori, esperti, ricercatori, media e cittadini sulle questioni economiche e di sviluppo sostenibile in Tunisia. Questo l'obiettivo del progetto "Savoirs éco" (Conoscenza economica in Tunisia), finanziato dall'Unione Europea (Ue) con una somma di 4,5 milioni di euro, della durata di 36 mesi, realizzato da Expertise France in collaborazione con la Fondazione per gli studi e la ricerca sullo sviluppo internazionale (Ferdi), la Global Development Network (Gdn), l'istituzione francese "France Stratégie" e l'Istituto francese di statistica e studi economici (Insee), lanciato ieri a Tunisi.



Savoirs éco mira a facilitare il dibattito pubblico sostenendo le organizzazioni coinvolte nella generazione di conoscenza economica, compresi gli organi decisionali pubblici, i laboratori di ricerca economica e i think tank. Intervenendo alla presentazione, l'ambasciatore dell'Ue in Tunisia Marcus Cornaro ha affermato che questo progetto mira a sostenere i produttori di conoscenza economica, in particolare le università e i think tank pubblici e privati, a rafforzare il ruolo dei media nello stimolare il dibattito sulle questioni economiche, a sostenere gli sforzi dei società civile che lavora su questioni economiche e incoraggiare gli scambi tra cittadini e autorità pubbliche su questioni economiche e di bilancio a livello nazionale o locale. Cornaro ha inoltre sottolineato l'importanza degli ambiti di intervento del progetto, vista "la complessa situazione economica che attraversa la Tunisia, che lascia allo Stato pochi margini di manovra per finanziare investimenti che possano contribuire a rilanciare la crescita". Il governo ha già intrapreso una serie di riforme economiche, "che sono però difficili da attuare a causa dell'esistenza di interessi categorici o socioeconomici contrastanti". Tuttavia, queste riforme devono essere perseguite e, soprattutto, spiegate con la massima chiarezza, rigore, credibilità e accessibilità per "rispondere efficacemente alle crescenti aspettative della società tunisina, che oggi, come altrove nel mondo, si trova ad affrontare un'accelerazione multidimensionale crisi", ha spiegato. (ANSA).





