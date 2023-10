Corre l'export agroalimentare. Ismea,'+7,6% l'anno dal 2012'

(ANSAmed) - ROMA, 18 OTT - Nel mondo l'agroalimentare italiano piace e piace sempre di più tanto che in un decennio mette a segno una crescita dell'export con un tasso del 7,6% l'anno, maggiore di quella mondiale del 5,6%, con una quota di mercato che passa dal 2,8% del 2012 al 3,4% nel 2022.



Numeri che confermano il miglioramento del suo posizionamento anche se scende al terzo posto nella graduatoria Ue per valore alla produzione per colpa della siccità e della mancanza di giovani. Sul fronte interno, la preoccupazione maggiore è per il carrello della spesa ma in Italia, nonostante il picco a marzo di quest'anno del +12%, è rimasto sempre inferiore alla media comunitaria, così come negli ultimi due anni quando i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti meno della media Ue e di Germania e Spagna. Questo a dimostrazione di una filiera "matura e responsabile, priva di fenomeni speculativi su larga scala".



A fotografare lo stato di salute del settore è Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nel suo Rapporto sulla Competitività del settore. Sui prezzi positiva l'azione antiflattiva messa in atto dal governo che coionvolge 32 soggetti, sottolinea il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida. Oggi prima riunione del tavolo permanente dedicato ai settori della distribuzione, del commercio e dell'industria dei beni di largo consumo convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "È importante rilanciare i consumi alimentari in una situazione in cui a causa dell'aumento dei prezzi le famiglie hanno tagliato di quasi il 5% le quantità di cibo e bevande acquistate nel 2023", dice Coldiretti secondo la quale occorre evitare che "il peso dell'iniziativa si scarichi sui bilanci dei produttori agricoli".



Sullo sfondo la preoccupazione per gli effetti del nuovo scenario di guerra in Medio Oriente e dagli atti terroristici a Parigi e Bruxelles. "Dobbiamo arginare in ogni modo il rischio di contrazione. Su questo studieremo e lavoreremo insieme ai produttori per aiutarli e sostenerli e garantire anche alternative per redditività e lavoro", ha detto Lollobrigida sottolineando l'auspicio "che i cittadini continuino a consumare, a uscire, a frequentare il settore della ristorazione e turistico che trainano anche il mondo agricolo".



Per gli imprenditori agricoli in particolare, è di oggi l'annuncio del ministro, insieme al presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), Fabio Vitale, di una iniezione di liquidità dal 16 ottobre al 30 novembre, di 2,4 miliardi per 722mila aziende di anticipi nel primo anno di Politica agricola comune grazie al piano strategico 2023-2027. E al 30 giungo del prossimo anno il Masaf conta di erogare 7 miliardi. Anticipi che "danno certezze al settore" anche in senso di programmazione, ha sottolineato Lollobrigida presentando la misura che prevede 1,7 miliardi per il sostegno al reddito e 700 milioni per lo sviluppo rurale, superfici e animali. In tutto l'Italia ha a disposizione 37 miliardi di euro in 5 anni. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed