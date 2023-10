Re Mohammed del Marocco, 'le diversità fonti di ricchezza'

MARRAKECH - "Integrare e promuovere la diversità come fonte di ricchezza e non di conflitto, tenendo conto delle specificità intrinseche di ciascun Paese e di ciascuna regione": è questo il messaggio che re Mohammed VI del Marocco ha inviato ai partecipanti dell'assemblea della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale in corso a Marrakech fino al 15 ottobre. Un lungo testo, letto dal consigliere del re, Omar Kabbaj, che ha la forma di un accorato appello: "Apparteniamo tutti allo stesso pianeta e il futuro dei nostri Paesi è chiaramente inseparabile". Il messaggio tocca tutte le corde delle sfide globali, che "richiedono soluzioni globali e queste possono essere progettate solo attraverso l'unità e il rispetto reciproco".



La presenza delle assemblee a Marrakech è la testimonianza dell'impegno del Marocco a contribuire al buon funzionamento delle relazioni internazionali. Re Mohammed VI, tra i ringraziamenti, non nasconde le "grandi aspettative, dato l'eccezionale contesto globale e le sfide geopolitiche, economiche e ambientali che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni". Preoccupato per il pianeta che "si trova ad affrontare un cambiamento climatico che i dati continuano a confermare come una nuova realtà", il re confessa l'inquietudine per il mondo che - dice - "sta sprofondando in problemi che pensavamo fossero stati in gran parte risolti grazie alle regole e alle istituzioni multilaterali messe in atto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale".