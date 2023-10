A breve visita di una delegazione dell'Fmi in Tunisia

TUNISI - Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) si recherà nelle prossime settimane in Tunisia per esaminare gli ultimi sviluppi economici e finanziari del Paese, ai sensi dell'articolo IV dello Statuto. Lo ha reso noto il direttore del Fondo per il Medio Oriente e Asia centrale, Jihad Azour, in una conferenza stampa dedicata al lancio del Regional Economic Outlook di ottobre intitolato 'Costruire la resilienza e promuovere la crescita sostenibile'. Lo riporta l'agenzia Tap.



Azour ha definito un "orgoglio" il programma di riforme "nazionali" presentato dal governo tunisino, sottolineando che la Tunisia dovrebbe rafforzare ulteriormente la sua politica monetaria per frenare l'inflazione, che rimane elevata nonostante la sua diminuzione.



La crescita in molte economie del Medio Oriente e dell'Asia centrale sta rallentando, riflettendo l'effetto combinato di politiche più restrittive, tagli alla produzione petrolifera, tensioni geopolitiche e altre sfide interne. Per il Medio Oriente e il Nord Africa, l'Fmi ha abbassato le previsioni di crescita del Pil reale al 2% per il 2023 (un downgrade di 1,1 punti percentuali rispetto alle proiezioni di aprile). La crescita accelererà fino al 3,4% nel 2024 poiché alcuni di questi fattori svaniranno. L'Fmi sottolinea che la crescita non sarà abbastanza forte o inclusiva da creare posti di lavoro per i 100 milioni di giovani arabi che raggiungeranno l'età lavorativa nei prossimi 10 anni.