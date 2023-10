Firmati 26 accordi di cooperazione tra Algeria e Tunisia

ALGERI - L'Algeria e la Tunisia hanno firmato oggi 26 accordi di cooperazione bilaterale in diversi settori, in occasione della 22esima sessione dell'Alta Commissione Mista tra i due Paesi. Lo ha riferito il primo ministro Aymen Ben Abderrahmen in una dichiarazione alla stampa al termine dei lavori dell'Alta Commissione mista ad Algeri. Gli accordi firmati riguardano vari settori tra cui energia, industria, commercio, trasporti, turismo, investimenti, digitalizzazione, gioventù, sport, formazione, istruzione, lavoro e la protezione sociale.



Il premier algerino ha sottolineato che questi accordi intendono tracciare una tabella di marcia per gli sforzi congiunti volti a rafforzare la cooperazione bilaterale, aggiungendo che l'incontro è stato "l'occasione per riaffermare la volontà di entrambi i Paesi di procedere nella diversificazione della cooperazione bilaterale attraverso i progetti esistenti e di esplorare altri orizzonti di partenariato e investimento". Ben Abderrahmen ha anche sottolineato che è stata concordata con il suo omologo tunisino la necessità di lavorare insieme per rafforzare il coordinamento e intensificare le comunicazioni tra le due parti, al fine di valutare periodicamente le attività di cooperazione.