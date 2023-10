Sisma Marocco, infrastrutture energetiche operative

(ANSAmed) - RABAT, 03 OTT - Il Ministero della Transizione Energetica e dello Sviluppo Sostenibile del Marocco ha assicurato che tutte le infrastrutture energetiche funzionano normalmente nelle province colpite dal terremoto dell'8 settembre. A parte qualche danno "leggero" subito dalla stazione solare Nour di Ouarzazate, che è stata riparata, tutte le installazioni sono operative. Le infrastrutture nucleari sono state risparmiate da qualsiasi danno, rassicura il ministero.



Ora si riscrivono le mappe geologiche del Marocco, per rivedere la carta geografica delle zone sismiche, in vista della ricostruzione delle zone colpite. Per quanto riguarda le attività minerarie nelle province di Al Haouz e Taroudant, non hanno subito alcun cambiamento fondamentale dopo il terremoto, dice il ministero. Sono state comunque costituite unità tecniche in coordinamento con le compagnie minerarie interessate, per valutare e limitare possibili danni e rischi attraverso il monitoraggio delle varie operazioni di estrazione sotterranea e delle loro installazioni in superficie. (ANSAmed).





