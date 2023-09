Qatar: +10% export settore privato in Giordania nel 1/o semestre

ROMA - Il valore delle esportazioni del settore privato del Qatar in Giordania è aumentato del 10% nel primo semestre 2023, raggiungendo quasi 91 milioni di rial (25 milioni di dollari), rispetto a 80 milioni di rial (21,97 milioni di dollari) nello stesso periodo del 2022, secondo dati ufficiali riportati dall'agenzia giordana Petra.



Un rapporto diffuso oggi dalla Camera di Commercio e Industria del Qatar (Qcci) elenca i principali settori che esportano i loro prodotti in Giordania, tra cui quello dei fertilizzanti chimici e organici, tondini di ferro, soluzioni medicali, prodotti chimici, oli per motore, acido solfonico, bricchetti di alluminio, paraffina, polietilene.



Inoltre, il Qatar esporta verso la Giordania buste di plastica e una vasta gamma di merci e prodotti alimentari.