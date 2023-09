Esperto: in Tunisia migliora il debito estero ma servono riforme

(ANSAmed) - TUNISI, 28 SET - "La Tunisia è riuscita a ripagare quasi il 74% del suo servizio del debito estero, contrariamente alle previsioni delle agenzie di rating e dei mercati finanziari, ma per raggiungere la stabilità finanziaria, deve fare affidamento sull'autofinanziamento attraverso l'attuazione delle riforme strutturali". E' quanto afferma l'esperto economico Mohsen Hassan, all'agenzia di stampa Tap, sottolineando che il successo della Tunisia nel rispettare i suoi impegni è dovuto a una serie di fattori, il principale dei quali le rimesse dei tunisini che vivono all'estero, che alla fine di giugno 2023 hanno raggiunto i 3,915 milioni di dinari (circa 1,18 mln di euro) . Le rimesse degli espatriati sono diventate un'importante fonte di valuta estera per la Tunisia, nonostante l'aumento dei costi.



Uno studio pubblicato dalla Banca Mondiale ha rilevato che i servizi di rimessa costano in media l'8,7% dell'importo trasferito, un tasso elevato. In questo contesto, Hassan ha sottolineato che le autorità sono ora chiamate a dare maggiore importanza a questa fonte creando servizi di trasferimento di denaro più economici, sostenendo una parte di questi costi.



Secondo l'esperto un'altra voce importante è quella delle migliorate entrate turistiche, che hanno raggiunto un valore di 2.220 mln di dinari nella prima metà del 2023, con un incremento del 54,4% rispetto al 2022. La riduzione del deficit commerciale del 26,3% fino a giugno 2023, grazie ad un aumento del 10% delle esportazioni e ad una diminuzione delle importazioni, è stato un altro modo per preservare le riserve valutarie. Per l'esperto inoltre il tasso di cambio del dinaro rispetto alle valute estere, che è migliorato dello 0,48% ed è rimasto stabile senza oscillare come nel caso dell'Egitto e della Turchia, è un fattore determinante per il rimborso del servizio del debito.: "Questo è un punto di forza della politica monetaria tunisina.



Di conseguenza, è imperativo mantenere il tasso di cambio e proteggerlo dalle fluttuazioni attraverso il pieno coordinamento tra la Banca Centrale tunisina e il governo, cioè tra le autorità monetarie e governative". Nella sua analisi dei fattori che determinano la resilienza delle finanze pubbliche, ha sottolineato che, sebbene la Tunisia non abbia raggiunto un accordo con il Fmi, è riuscita ad ottenere prestiti, ad esempio dall'Arabia Saudita, nonché prestiti multilaterali. Hassan ha ricordato la necessità di attuare riforme strutturali e migliorare il clima imprenditoriale, sottolineando che la lotta contro la corruzione dovrebbe includere nuove misure che consentano alle banche di svolgere il loro ruolo tradizionale nel finanziamento degli investimenti. "La Tunisia ha bisogno di una riforma fiscale basata su tagli fiscali per incoraggiare gli investimenti, ampliare la base imponibile e combattere l'evasione fiscale e il settore parallelo", ha aggiunto.



L'esperto ha infine sottolineato la necessità di rivedere la legislazione che regola il settore degli idrocarburi per incoraggiare la prospezione e l'esplorazione e introdurre riforme volte a realizzare una transizione energetica, poiché la produzione tunisina in questo settore non supera il 4%.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed