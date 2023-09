La Tunisia parteciperà a Expo Doha su agricoltura e ortocultura

(ANSAmed) - TUNISI, 27 SET - La Tunisia parteciperà all'"Expo 2023 Doha", in programma il 2 ottobre 2023, sul tema "Deserto verde, ambiente migliore", con un focus speciale sull'agricoltura e l'orticoltura. Lo ha annunciato l'Agenzia per la Promozione degli Investimenti Agricoli (Apia), precisando che la partecipazione della Tunisia, sostenuta dal ministero tunisino dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca, sarà caratterizzata da un grande stand di circa 900 metri quadrati su una superficie espositiva totale di 1,7 milioni di metri quadrati.



L'evento, che terminerà il 28 marzo 2024, comprenderà conferenze internazionali, incontri di partenariato, workshop che presenteranno tecnologie moderne e start-up e degustazioni di prodotti agricoli selezionati. Allo stesso tempo, ospiterà giornate di partenariato tunisino-qatarino, una presentazione di prodotti locali e altre attività correlate.



Secondo Apia, la partecipazione della Tunisia mira a rafforzare il partenariato e la cooperazione tra Tunisia e Qatar mettendo in mostra l'esperienza della Tunisia nelle politiche di gestione dell'acqua e nello sviluppo sostenibile, oltre a promuovere le start-up in questo evento globale. Con la prevista partecipazione di 80 paesi e Ong di tutto il mondo, gli organizzatori prevedono che la mostra attirerà più di 3 milioni di visitatori. (ANSAmed).





