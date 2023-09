Firmato a Tunisi accordo tra Sisal e 4 università tunisine

(ANSA) - TUNISI, 25 SET - Rafforzare le relazioni nel campo dello sviluppo tecnologico con la creazione di un vero e proprio hub digitale di Sisal in Tunisia, per la formazione dei giovani tunisini nel settore delle nuove tecnologie: questo l'obiettivo dell'intesa firmata oggi presso la Residenza dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, tra Sisal e quattro università tunisine: Esprit, Med Tech, Msb e Sup'Com.



"La formazione professionale costituisce uno dei pilastri dell'approccio a 360 gradi dell'Italia verso la Tunisia e il Memorandum di oggi rappresenta un'ulteriore testimonianza dell'impegno italiano a favore delle giovani generazioni tunisine" ha dichiarato nel corso della cerimonia l'ambasciatore Saggio, sintetizzando il senso dell'iniziativa nelle parole chiave: gioventù, formazione, lavoro, futuro.



"È un giorno importante per noi della Sisal - ha detto Marco Caccavale, managing director di Sisal - perché di fatto sigliamo un accordo con quattro delle università più importanti in Tunisia che ci supporteranno nella ricerca di ingegneri che andranno poi ad essere integrati nella società che abbiamo creato in Tunisia con lo scopo di sviluppare soluzioni digitali per il mercato tunisino e anche per altri paesi". "Per noi, quindi, è un giorno molto importante - ha sottolineato Caccavale - perché riteniamo in questo modo di mostrare ancora di più la volontà di Sisal di integrarsi nel tessuto economico tunisino e di supportare appieno l'impiego di risorse tunisine". (ANSA).





