L'Ue stanzia 5,2 milioni per gli aiuti umanitaria alla Libia

(ANSAmed) - BRUXELLES, 18 SET - Via libera della Commissione europea a 5,2 milioni di euro per gli aiuti umanitari alla Libia. Davanti alle tragiche inondazioni, "le necessità" del Paese "sono in drammatico aumento", evidenzia l'esecutivo Ue, riferendo che i "finanziamenti saranno convogliati attraverso i partner umanitari dell'Unione europea attivi in Libia, consentendo loro di rafforzare l'assistenza" alle autorità locali impegnate a Derna per "alloggi, salute, cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e protezione".



Dell'importo complessivo, 200mila euro sono destinati al Fondo di emergenza per la risposta ai disastri della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) a sostegno della Società della Mezzaluna Rossa libica.



Il nuovo stanziamento porta il totale degli aiuti umanitari Ue stanziati per l'emergenza libica a oltre 5,7 milioni di euro.



L'Ue, ricorda ancora Bruxelles, continua a fornire sostegno anche attraverso il meccanismo di protezione civile europeo: finora, 8 Paesi membri (Italia, Germania, Romania, Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Austria) hanno offerto assistenza alla Libia. Il Centro di coordinamento della risposta Ue alle emergenze ha inoltre inviato una squadra di esperti e un ufficiale di collegamento per supportare le operazioni di terra.



