Flat6Labs lancia 'Build Up Tunisia', finanziato dall'Ue

(ANSA) - TUNISI, 08 SET - L'acceleratore di start-up Flat6Labs ha annunciato un'iniziativa per migliorare l'ecosistema imprenditoriale in Tunisia. "Build Up Tunisia" sarà implementata in collaborazione con Spark, organizzazione non governativa specializzata in istruzione superiore e l'imprenditorialità in 14 Paesi della regione Mena e dell'Africa sub-sahariana. I destinatari sono principalmente giovani, donne e rifugiati a cui viene offerta l'opportunità di studiare, lavorare e far crescere la propria attività in comunità fragili.



L'iniziativa Build Up Tunisia, finanziata dall'Unione Europea, si inserisce nel programma Innovation to Creation ed è progettata per sostenere otto strutture di aiuto all'innovazione attraverso un programma inteso a sviluppare capacità. Il programma comprende sessioni di formazione e workshop di gruppo, nonché sessioni online o di persona su misura per ciascun team per aiutarlo a sviluppare il proprio programma di supporto.



Build Up Tunisia cerca, in collaborazione con gli otto beneficiari, di sostenere da 36 a 40 nuovi progetti o startup.



Le sessioni di formazione offriranno infatti agli imprenditori contenuti interattivi focalizzati sull'espansione del business. Il contenuto è reso disponibile da imprenditori e manager aziendali con una ricca esperienza nell'ecosistema imprenditoriale e commerciale locale e regionale, nonché da mentori ed esperti nazionali e internazionali. Questo intenso programma di formazione risponde a diversi obiettivi, principalmente lo sviluppo di capacità nella pianificazione e gestione aziendale, la pianificazione dell'espansione aziendale e dell'internazionalizzazione e l'accesso agli investitori.



Per Build Up Tunisia. Per iscriversi c'è tempo fino al 17 settembre al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG99n4WIPQJLbAXDEqhxeA F2M7qKjtMauSbtZGx6Rza8x13A/viewform?usp=send_form. (ANSA).





