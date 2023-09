Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia giordana PETRA

ROMA - L'agenzia giordana PETRA e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione internazionale, alla presenza in collegamento dell'ambasciatore italiano a Amman Luciano Pezzotti e di rappresentanti dell'ambasciata giordana in Italia. Il "programma di cooperazione" prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle piattaforme delle due agenzie e la possibilità di sviluppare progetti di collaborazione commerciale a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.



"Accolgo con grande piacere la firma dell'accordo odierno tra l'agenzia di informazione italiana ANSA e la giordana PETRA - ha dichiarato l'ambasciatore Pezzotti - funzionale ad incrementare il flusso di informazioni tra i due Paesi nonché la conoscenza di sviluppi e iniziative di interesse comune presso il rispettivo pubblico. L'intesa odierna si inserisce in un quadro di profonda e storica amicizia, in cui le già solidissime relazioni bilaterali non potranno che trarre ulteriore slancio da questo nuovo strumento da oggi a disposizione".



Da parte sua l'ambasciatore giordano Kais Abu Dayyeh ha sottolineato: "È per me un grande piacere essere con voi ed assistere alla firma del programma di cooperazione tra l'agenzia di stampa giordana PETRA e la sua controparte, l'agenzia di stampa italiana ANSA. Sono fiducioso che questo accordo contribuirà ad approfondire e rafforzare le solide relazioni dei nostri due Paesi, aumentando la conoscenza reciproca e facendo più luce su tutti gli aspetti della cooperazione bilaterale, in particolare commercio, turismo, sviluppo sostenibile e cultura.



Inoltre, questa partnership offrirà una grande opportunità per migliorare il flusso di informazioni e fornire un'ampia copertura degli eventi nazionali e locali in entrambi i Paesi.



In questo contesto permettetemi di sottolineare che il prossimo anno 2024, entrambi i nostri Paesi celebreranno il 75esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche; non ho dubbi che la sinergia tra le due agenzie svolgerà un ruolo significativo nel sottolineare questa importante occasione, che costituirà un passo avanti nel rafforzamento delle relazioni di lunga data tra le nostre due nazioni".



Il direttore generale di PETRA, Fayrouz Al-Mubaiddieen, ha affermato che il programma di cooperazione contribuirà ad arricchire i notiziari delle due agenzie e ad ampliare la conoscenza e l'informazione del pubblico; Al-Mubaideen ha evidenziato l'importanza di questo programma nel contribuire allo scambio di esperienze giornalistiche e di buone pratiche, in grado di migliorare la professionalità del lavoro e di potenziare i servizi di informazione delle due agenzie. Ha quindi sottolineato che PETRA desidera sviluppare e modernizzare i suoi servizi e cerca quindi di collaborare e scambiare esperienze con varie agenzie di stampa, soprattutto tra i media moderni in rapido sviluppo.



Stefano De Alessandri, amministratore delegato ANSA, ha espresso soddisfazione per il nuovo accordo raggiunto, che si aggiunge ai 54 già conclusi negli ultimi mesi con le principali agenzie di tutto il mondo: "Lo scambio dei rispettivi notiziari è essenziale per una migliore copertura di ciò che avviene nei due Paesi; il nuovo accordo costituirà l'occasione per stipulare accordi commerciali in grado di promuovere la visibilità in Giordania delle aziende italiane e viceversa, oltre a supportare lo sviluppo tecnologico con lo scambio delle rispettive best practises".