Arabia Saudita lancia progetto mondiale sulle risorse d'acqua

(ANSAmed) - NAPOLI, 7 SET - Il principe saudita Mohammed bin Salman lancia il progetto internazionale 'Global Water Organization' a Riad, perché il Paese affronti le sfide dell'acqua, rafforzando le reazioni globali nel settore. Una delle maggiori sfide del progetto, spiega il quotidiano emiratino The National, è di stabilire dei progetti mondiali di qualità e di "facilitarne il finanziamento, in uno sforzo che assicuri la sostenibilità delle risorse idriche e nel rafforzare gli accessi mondiali alle fonti", spiega la Saudi Press Agency.



L'iniziativa punta a migliorare le strategie di esperti, le tecnologie avanzate, spingere l'innovazione e condividere la ricerca e le esperienze di sviluppo. Sul progetto viene usato sui social l'hashtag "united for water" che sta circolando in Arabia Saudita allo scopo di assistere alcuni altri Paesi che affrontano le sfide dell'acqua. La domanda globale del bene primario ci si aspetta che sia in crescita dal 2050, spinto dai progetti globali sulla popolazione che porteranno a raggiungere i 9 miliardi e 800 milioni di abitanti della Terra. L'iniziativa fa parte dell'impegno saudita per i temi di ambiente e sostenibilità basati sulle esperienze nella produzione, nel trasporto e distribuzione dell'acqua, attraverso il rinnovamento delle soluzioni tecnologiche. (ANSAmed).





