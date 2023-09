Telefonica: sauditi primi azionisti, faro del governo

MADRID - Il governo spagnolo sta "analizzando con molta attenzione" l'acquisto da parte del gruppo saudita Stc del 9,9% delle azioni di Telefónica, multinazionale spagnola delle telecomunicazioni: lo hanno reso noto oggi diversi ministri dell'esecutivo iberico. Con questa operazione, Stc è diventato il primo azionista di Telefónica. "È un'azienda strategica per il nostro paese, ha sostenuto a riguardo la vicepremier e ministra dell'Economia spagnola Nadia Calviño, "applicheremo tutti i meccanismi necessari tenendo in mente come priorità la difesa degli interessi strategici della Spagna".