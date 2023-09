(ANSAmed) - TUNISI, 05 SET - La Tunisia ha esportato 26.396 tonnellate di frutta dal 1 gennaio al 4 settembre, un dato in calo del 44,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo afferma in una nota il Gruppo interprofessionale della frutta (Gif), aggiungendo che il valore delle esportazioni è diminuito di quasi il 15%. Questa diminuzione, secondo la stessa fonte, è dovuta principalmente al crollo delle esportazioni di frutta verso la Libia, che sono passate da 38.285 tonnellate nel periodo dal 1 gennaio a settembre 2022 alle 19.385 tonnellate attuali.



La Libia - il più grande importatore di frutta tunisina (quasi il 73,5%) - ha importato durante la stagione in corso 8.022 tonnellate di pesche, 3.461 di prugne e 3.423 di albicocche. L'Italia è al secondo posto con 4.817 tonnellate di frutta, di cui 4.314 di angurie. (ANSAmed).





