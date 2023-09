In Arabia Saudita un nuovo quartiere con un fiume di 11km

(ANSAmed) - NAPOLI, 05 SET - L'Arabia Saudita ha lanciato un nuovo progetto per la costruzione di un grande centro vicino Gedda che includerà un canale acquatico di 11 chilometri. Lo rende noto il quotidiano emiratino The nationalnews, sottolineando che la Roshn Group, il maggiore costruttore saudita che è di proprietà del Fondi di Investimento Pubblico della famiglia reale, ha annunciato il progetto per la zona di Marafy, a nord della capitale saudita.



Nel nuovo complesso, che potrà ospitare 130.000 residenti, sarà completo di negozi e servizi. Nel rione ci sarà un canale navigabile, il primo costruito in Arabia Saudita, che sarà fiancheggiato da lunghi viali e distretti residenziali e commerciali. Il canale, spiegano i progettisti, creerà una visione che ricorda quelle di Chicago, Amburgo e del centro di Londra. Il corso d'acqua, a forma di ferro di cavalllo, sarà collegato al torrente Obhur Creek, che poi sfocia nel Mar Rosso, ed è vicino al grattacielo Jeddah Tower che è già in costruzione.



"Si tratterà - ha spiegato David Grover, direttore esecutivo della Roshn Group - di un cambiamento del modo di giocare al meglio nello sviluppo immobiliare. Si tratterà di un processo di costruzione iconico che metterà Gedda nei posti più alti della mappa mondiale dei quartieri di alta classe internazionale, in tutti gli aspetti". La Roshn in Arabia Saudita sta già lavorando a nuovi progetti edilizi a Riad, Mecca, nella regione est del Paese e in altre città. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed