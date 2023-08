Hochstein in Libano, segue spartizione energetica con Israele

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 AGO - L'inviato americano Amos Hochstein, incaricato di seguire la spartizione energetica tra Israele e Libano nel Mediterraneo orientale, è arrivato oggi a Beirut dove ha avuto colloqui con il presidente del parlamento Nabih Berri e il premier uscente Najib Miqati.



Nei giorni scorsi sono cominciate le esplorazioni in un giacimento di gas naturale nel tratto di costa che separa il Libano da Israele lungo la linea di confine marittima decisa, dopo circa 10 anni di negoziati diretti e indiretti mediati dagli Usa, proprio dai governi libanese e israeliano. Le esplorazioni energetiche nel lotto numero 9 sono condotte da una piattaforma che opera nel quadro del consorzio guidato da TotalEnergies e di cui fanno parte l'Eni e Qatar Energy.



Il raggiungimento dell'intesa, senza precedenti tra due Paesi formalmente in stato di belligeranza sin dalla loro nascita più di 70 anni fa, è stata raggiunta nell'ottobre scorso. E nelle ultime fasi dei negoziati tra Libano e Israele è stata decisiva la mediazione di Hochstein, che attualmente ricopre la carica di Coordinatore speciale presidenziale americano per le infrastrutture globali e la sicurezza energetica. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed