Singapore e Qatar siglano 5 protocolli d'intesa

SINGAPORE - Il governo di Singapore e quello del Qatar hanno sottoscritto cinque memorandum d'intesa (MOU) per collaborare nei settori dello sviluppo sociale e familiare, dell'istruzione, della ricerca legata all'acqua, della digitalizzazione e dell'innovazione delle imprese, oltre che nei partenariati commerciali.



I protocolli d'intesa sono stati firmati in occasione della visita di Stato del primo ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a Singapore. Il ministro del Qatar ha avuto colloqui con il primo ministro Lee Hsien Loong, mirati a consolidare la cooperazione in settori cruciali come l'energia, il commercio, gli investimenti e la lotta alla radicalizzazione.