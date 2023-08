Libia: Unsmil accoglie con favore unificazione Banca centrale

TUNISI - "La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) accoglie con favore l'annuncio, di ieri, della finalizzazione della riunificazione della Banca centrale della Libia". Lo scrive sul proprio sito la stessa Unsmil aggiungendo "di aver elogiato il governatore della Bcl, Saddek Omar Ali Elkaber e il vice governatore Maree Meftah Raheel per aver adottato le misure annunciate per completare il processo di riunificazione e per essersi impegnati ad affrontare l'impatto più ampio della divisione della banca". "L'Unsmil spera che la riunificazione della Bcl contribuirà a creare slancio verso l'unificazione di tutte le istituzioni politiche, di sicurezza e militari del Paese, come il popolo libico desiderava da tempo".



La Banca centrale della Libia, finora divisa in due branche, ha annunciato ieri la sua riunificazione, in un Paese afflitto da divisioni, guerre e caos da più di un decennio. La Banca centrale della Libia (Bcl) è "tornata un'istituzione sovrana unificata", hanno annunciato in un comunicato il governatore e il suo vice, affermando che "continuano gli sforzi per superare le conseguenze della divisione" in due rami. Saddek Omar Ali Elkaber, governatore della Bcl (Banca centrale di Libia), istituto con sede a Tripoli (ovest), e Maree Meftah Raheel, governatore del ramo rivale con sede a est, hanno fatto questo annuncio dopo una "prolungata riunione, alla presenza di amministratori e consulenti" delle due filiali, si legge nel comunicato. Rahil diventa dunque dopo di questo annuncio di riunificazione, il "vice governatore".



Le entrate da idrocarburi della Libia, Paese con le più abbondanti riserve petrolifere dell'Africa, sono gestite dalla Bcl di Tripoli, che decide l'assegnazione dei fondi ai vari organi statali, compreso il governo. Da un anno due governi si contendono il potere in Libia: quello occidentale, di Abdelhamid Dbeibah, e quello orientale, sostenuto dal potente generale Khalifa Haftar. "Questo è un passo importante per migliorare le prestazioni di questa istituzione sovrana", ha affermato il premier Dbeibah su Facebook, ricordando l'impegno del suo governo a "rafforzare la trasparenza e le procedure informative".



Nel dicembre 2021 è stato avviato un processo di unificazione all'interno della banca centrale, divisa dal 2014, come molte altre istituzioni statali a causa delle lotte di potere tra fazioni rivali. La Bcl di Tripoli è riconosciuta dalla comunità internazionale, così come il governo di Tripoli. L'altra branca aveva la sua sede centrale a Bayda, in Cirenaica.