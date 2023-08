Inaugura metrò Tel Aviv, accorrono in migliaia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 AGO - Alle 5.40 (ora locale) di questa mattina tre treni hanno avviato il servizio della 'Red Line' la prima metrò di Tel Aviv, destinata a rivoluzionare il congestionato trasporto urbano della città e dei sobborghi. Sono 24 chilometri che uniscono Petah Tikva, ad est, con Bat Yam, a sud, passando per il centro città con treni ogni 6 minuti (34 stazioni, di cui 10 sotterranee), in grado di sbloccare il traffico di auto e altri mezzi pubblici che attanagliano Tel Aviv.



La 'Red Line' oggi è stata presa d'assalto da migliaia di persone curiose - dopo anni di attese, di rinvii e di lavori - per vedere con i propri occhi un'opera che ha cambiato il volto della città non solo dal punto di vista del trasporto ma anche da quello urbanistico.



Alla stazione di Allenby - in pieno centro città - il sindaco Ron Huldai è stato salutato e ringraziato dai numerosi cittadini che erano in attesa di salire sulle carrozze già affollate. Ma non ha mancato di sottolineare ai giornalisti la sua contrarietà che la metropolitana, come deciso dalle autorità nazionali, sia chiusa durante il riposo sabbatico ebraico. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed