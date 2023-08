Israele, Usa approva vendita sistema Arrow 3 a Germania

TEL AVIV - Il governo Usa ha approvato la richiesta di Israele di vendere alla Germania il sistema di difesa missilistico 'Arrow 3' sviluppato congiuntamente con gli Stati Uniti, in quello che è considerato l'accordo maggiore mai realizzato dal Paese. La cifra si aggira attorno ai 3,5 miliardi di dollari (poco più di 3,2 miliardi di euro). Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa a Gerusalemme annunciando che il Dipartimento di Stato Usa ha notificato al ministro Yoav Gallant la decisione del governo degli Stati Uniti di approvare la vendita del sistema.



'Arrow 3' era stato sviluppato dall'Organizzazione per la difesa missilistica israeliana insieme all'Agenzia di difesa missilistica americana e prodotto da 'Israel Aerospace Industries'. Il sistema, hanno ricordato i media, è fino ad ora il sistema di difesa missilistica a lungo raggio più avanzato di Israele, in grado di intercettare i missili balistici mentre sono ancora al di fuori dell'atmosfera terrestre, eliminando i proiettili e le loro testate nucleari, biologiche, chimiche o convenzionali più vicino ai loro siti di lancio, da una distanza fino a circa 2.400 chilometri. Sono in corso i lavori per lo sviluppo di un sistema ancora più avanzato, denominato 'Arrow 4'.