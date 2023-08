Siria: duplicati stipendi e pensioni ma aboliti sussidi benzina

BEIRUT - Il governo siriano ha annunciato di aver duplicato gli stipendi dei dipendenti pubblici e le pensioni, ma ha al tempo stesso deciso l'abolizione dei sussidi statali per la benzina e il combustibile oleoso (mazot) per alimentare generatori di corrente in un paese dove l'elettricità statale è distribuita al massimo per un'ora al giorno. Questo mentre la lira locale continua a perdere il suo valore rispetto al dollaro statunitense nel contesto di una ormai consolidata economia di guerra nel paese colpito da sanzioni occidentali e martoriato da più di 12 anni di conflitto armato intestino e regionale. L'Onu ha dichiarato che più del 90% della popolazione siriana vive in stato di povertà.



L'agenzia governativa siriana Sana ha riferito del decreto presidenziale in base al quale gli stipendi dei dipendenti pubblici, civili e militari, le pensioni e i salari dei lavoratori con contratto a termine sono aumentati del 100%.



Prima di questa decisione, il valore reale dei salari pubblici in Siria si aggirava tra i 10 e i 25 dollari al mese. L'aumento degli stipendi è stato annunciato in contemporanea con l'aumento dei prezzi dei carburanti - benzina e mazot - causati dall'abolizione dei sussidi statali. Questi aumenti hanno provocato un repentino innalzamento dei prezzi delle merci al consumo, come rivela un sondaggio nei mercati di Damasco, Aleppo e delle altre città siriane operato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.