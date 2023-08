Scambi Giordania-Qatar a 118 mln di dollari nel primo semestre

ROMA - Gli scambi commerciali tra Giordania e Qatar hanno raggiunto i 188,1 milioni di dollari nel primo semestre dell'anno, in aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 (109,8 mln). Lo rileva l'autorità statistica qatariota, secondo quanto riporta l'agenzia giordana Petra.



Nel primo quadrimestre 2023, gli scambi tra i due paesi sono ammontati a 58,5 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 54,9 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.



La Giordania - scrive la Petra - esporta numerose merci e prodotti verso il Qatar, in particolare prodotti alimentari come verdure, frutta, carne, datteri, formaggio, latte, cereali, dolci, riso, succhi di frutta, noccioline, olio, burro chiarificato, sottaceti, erbe, miele, uova e caffé.



Dal canto suo il Qatar esporta verso la Giordania varie sostanze chimiche e prodotti metallici tra cui olio per auto, stampi in alluminio, paraffina, polietilene, tondini di ferro e fertilizzanti chimici e organici.