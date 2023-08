Siria: media, Arabia Saudita entra nel mercato dei fosfati

BEIRUT - Il governo siriano ha autorizzato due società di proprietà saudita a investire nei settori dei fosfati, dei fertilizzanti e del cemento, un raro esempio di investimenti sauditi nel paese dall'inizio del conflitto del 2011. Lo riferisce oggi il portale The Syria Report, specializzato in questioni economiche e finanziarie siriane.



Secondo le fonti, la decisione di Damasco di aprire il mercato a società saudite "rappresenta uno sviluppo notevole dato che, fino a ora, Damasco aveva riservato gran parte del settore dei fosfati e dei fertilizzanti ai suoi tradizionali alleati", in primis l'Iran, rivale della stessa Arabia Saudita, e la Russia, alleato strategico di Damasco.



The Syria Report riferisce, in particolare, che per operare nel martoriato paese mediterraneo quattro investitori sauditi hanno fondato in Siria due società distinte: la prima, Seven Wells for Phosphate Investment LLC, si occuperà di estrarre e investire in fosfati e produrre fertilizzanti"; la seconda, Seven Wells for Portland Cement LLC", lavorerà "per produrre cemento (di tipo) Portland nero". Secondo la Gazzetta ufficiale siriana, le società, che devono ancora iniziare le operazioni, sono state costituite rispettivamente a novembre 2022 e a gennaio 2023. Gli azionisti delle due società sono gli stessi: Eid Abdallah Ahmad Al-Assiri è il presidente del consiglio di amministrazione, Abdul Rahman Mohammad Ali Nasser, figura come vicepresidente, Mohammad Ahmad Al-Junaid è amministratore delegato, Shalaan Awwad Shalaan Al-Qarni è indicato come membro del consiglio di amministrazione.



Per anni ai ferri corti con Damasco, Riad ha ripristinato i rapporti politici e diplomatici con il governo siriano solo negli ultimi mesi nell'ambito della più ampia ventata di normalizzazione tra Siria e paesi arabi. Anche se l'ambasciata saudita nella capitale siriana ancora non ha di fatto riaperto i battenti, gli analisti affermano che la notizia dell'ingresso di società saudite nel settore dei fosfati siriani indica un graduale disgelo finanziario tra i due paesi.