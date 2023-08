Programma Ue da 234 milioni per progetti nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 8 AGO - Il mese prossimo l'Unione europea lancerà un programma di cooperazione regionale per il Mediterraneo con un budget di 234 milioni di euro per sostenere nuovi progetti in diversi settori. Lo rende noto, scrive l'agenzia Petra, il coordinatore Ue dell'Ufficio del Mediterraneo orientale per la Cooperazione transfrontaliera, Esmat Karadsheh.



Durante una tavola rotonda tenuta oggi dalla Jordan Society for Scientific Research, Karadsheh ha affermato che l'iniziativa si riferisce a 13 Paesi per finanziare progetti congiunti.



Attualmente, il programma sostiene un totale di 80 progetti, di cui 56 in Giordania e per un valore di 23,5 milioni di euro, che coprono una vasta gamma di aree, comprese le questioni ambientali e gli sforzi per combattere il cambiamento climatico, ha aggiunto.(ANSAmed).





