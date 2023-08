Padiglione Italia a Fiera 'Eurasia Packaging' a Istanbul

ROMA - Si terrà a Istanbul dall'11 al 14 ottobre la fiera 'Eurasia Packaging', dove l'Italia partecipa con un padiglione proprio organizzato dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con l'Associazione Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio) e l'Associazione Acimga (Associazione costruttori italiani macchine per l'industria grafica, cartaria, di trasformazione ed affini).

Eurasia Packaging è la fiera più importante dell'area per le tecnologie di imballaggio e confezionamento durante la quale vengono presentate le novità di aziende in Turchia e internazionali. L'edizione 2022 dell'evento ha registrato la partecipazione di 1045 espositori e 72652 visitatori, di cui circa 20% stranieri. La partecipazione a Eurasia packaging è quindi un canale prioritario per consolidare l'immagine del Made in Italy e incrementare le opportunità di export delle aziende del comparto.

La Turchia, in particolare, è uno dei principali mercati per le esportazioni del comparto: nei primi mesi del 2022, l'Italia ha superato la Germania diventando, con una quota di mercato del 34%, il primo fornitore del Paese. È importante capitalizzare questo risultato, per rimanere leader di mercato accompagnando la crescita dello stesso, si legge in una nota dell'Ice.