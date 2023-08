Calano le esportazioni in Giordania, crescita in 6 settori

(ANSAmed) - ROMA, 8 AGO - Le esportazioni industriali della Giordania hanno registrato un valore totale di 4,024 miliardi di dinari giordani (circa 5 milioni di euro) durante i primi 7 mesi del 2023, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati resi noti dalla Camera dell'industria di Amman, scrive l'agenzia Petra.



I risultati rivelano una crescita significativa in 6 settori mentre si assiste a un calo in 4, che vanno dall'1% nei settori degli imballaggi, della carta, del cartone e delle forniture per ufficio a una sostanziale diminuzione del 16% nel settore minerario. Un'analisi dettagliata dimostra una concentrazione delle esportazioni industriali verso mercati chiave come l'India, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e l'Iraq. Questi Paesi hanno rappresentato collettivamente la maggior parte delle esportazioni, accumulando un totale di 2,295 miliardi di dinari giordani (quasi 3 milioni di euro).



In particolare, le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno registrato un notevole aumento del 19%; allo stesso modo, quelle verso l'Arabia Saudita sono aumentate del 15%. La crescita più sostanziale è stata osservata nell'export verso l'Iraq, registrando un notevole aumento del 45%. Geograficamente, la distribuzione delle esportazioni industriali di Amman durante il periodo di 7 mesi sottolinea l'importanza dei Paesi arabi come primi beneficiari seguiti da quelli asiatici.(ANSAmed).





