Giordania: missione imprenditori tunisini a Madaba e Amman

ROMA, - La Camera di commercio e industria di Tunisi organizza dal 28 agosto al 1 settembre una missione d'affari in Giordania, in collaborazione con la Camera di commercio di Madaba e quella di Amman. Lo rende noto l'agenzia tunisina Tap.

In agenda, sono in programma incontri B2B con i rappresentanti delle imprese di Madaba e Amman operanti in diversi settori, tra cui l'industria agroalimentare, l'energia elettrica, i servizi, il farmaceutico, il turismo e l'Ict.

I partecipanti alla missione prenderanno parte anche alla Conferenza di chiusura del progetto Ipmed, finanziato dall'Unione europea, sulle capacità di proprietà intellettuale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella regione mediterranea, scrive la Tap.