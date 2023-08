(ANSAmed) - ISTANBULBOGAZI, 03 AGO - L'inflazione su base annua in Turchia ha toccato il 47,83% nel mese di luglio, segnando un aumento rispetto ai dati di giugno quando era al 38,21%. Lo rende noto l'istituto di statistica nazionale turco Tuik facendo sapere che la crescita dei prezzi da giugno a luglio è stata del 9,49%. Secondo il centro di ricerca indipendente Enag, l'inflazione su base annua nel mese scorso ha raggiunto invece il 122,8% e da giugno a luglio ha toccato il 13,18%.



Secondo i dati dell'istituto di statistica nazionale, i prezzi sono cresciuti maggiormente nel settore di alberghi, café e ristoranti (+82,62%), sanitario (+75,95%), alimenti e bevande non alcoliche (+60,72%), istruzione (+53,57%), beni e servizi vari (52,81%) e arredamento per la casa (50,12%). (ANSAmed).





