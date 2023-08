Tunisia: accordo per implementare tecnologia Starlink

TUNISI - Il ministero tunisino delle Tecnologie della comunicazione ha completato con la statunitense Starlink la revisione delle clausole di un accordo in base al quale la Tunisia potrà godere di un periodo di prova per l'implementazione del noto servizio internet ad alta velocità via satellite offerto da Starlink, in alcune parti del Paese.



L'intesa prevede anche l'esecuzione dei test necessari per l'implementazione del servizio e lo sviluppo di un adeguato quadro normativo. Questo accordo è stato firmato durante una visita del ministro Nizar Ben Neji a una serie di società pionieristiche di servizi di comunicazione satellitare, tra cui Starlink, Amazon Kuiper e Astranis, si legge in una nota del ministero.



Ben Neji ha guidato una delegazione in visita negli Stati Uniti dal 24 al 28 luglio, durante la quale ha familiarizzato con i servizi e le soluzioni di comunicazione satellitare e i modelli satellitari progettati da queste aziende. Al centro dell'attenzione è stato il modello economico adottato per la diffusione di terminali per l'accesso a servizi di trasmissione dati ad alta velocità in aree svantaggiate. La banda Ku sarà utilizzata per fornire attrezzature di sicurezza in linea con gli standard di sicurezza in ciascun Paese, ha affermato ulteriormente il ministero. Nizar ben Neji ha incontrato, nel corso della sua visita anche Katie Noyes, capo del Dipartimento di scienza e tecnologia, e una delegazione di alto rango del Federal Bureau of Investigation (Fbi) del Dipartimento di giustizia.